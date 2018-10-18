В Орле активистов, пытавшихся привлечь внимание к ремонту мостов, забрали в отделение полиции

Сотрудники полиции в среду 17 октября забрали в отделение для дачи объяснений четырех активистов, которые проводили одиночные пикеты на двух мостах — Герценском и Красном. С помощью плакатов молодые люди решили обратиться к главе региона: «Клычков! Куда уйдут налоги с ремонта мостов?» и «Очередной дележ миллиарда на ремонте мостов!». Вероятно, пикетчики намекали на то, что ремонт моста «Дружбы» в Орле, а также реконструкцию моста через реку Зуша в Мценском районе производит казанская компания ООО «РГС», учрежденная кипрским офшором. Как рассказал дежурный в отделении, ребят никто не задерживал — они добровольно приехали в РОВД «для дачи объяснений», так как «поступило заявление». После беседы с людьми в погонах ребят отпустили.

Наше издание подробно описывало ситуацию с подозрительными контрактами в статье «Мосты ведут в офшоры?» в №28 (521) от 22 августа 2018 г.