18 октября 2018



В Орле активистов, пытавшихся привлечь внимание к ремонту мостов, забрали в отделение полиции

Сотрудники полиции в среду 17 октября забрали в отделение для дачи объяснений четырех активистов, которые проводили одиночные пикеты на двух мостах — Герценском и Красном. С помощью плакатов молодые люди решили обратиться к главе региона: «Клычков! Куда уйдут налоги с ремонта мостов?» и «Очередной дележ миллиарда на ремонте мостов!». Вероятно, пикетчики намекали на то, что ремонт моста «Дружбы» в Орле, а также реконструкцию моста через реку Зуша в Мценском районе производит казанская компания ООО «РГС», учрежденная кипрским офшором. Как рассказал дежурный в отделении, ребят никто не задерживал — они добровольно приехали в РОВД «для дачи объяснений», так как «поступило заявление». После беседы с людьми в погонах ребят отпустили.

Наше издание подробно описывало ситуацию с подозрительными контрактами в статье «Мосты ведут в офшоры?» в №28 (521) от 22 августа 2018 г.

 

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Опубликовано 18 Окт 2018 в 12:09. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 23

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