В Орле арендатор комнаты занялся распродажей личных вещей хозяина

В УМВД по городу Орлу обратилась сотрудница риелторской компании с заявлением о том, что из сданной агентством комнаты в доме по улице Игнатова пропала бытовая техника и личные вещи хозяина.

Женщина пояснила, что комната была сдана в аренду гражданину 1978 года рождения по договору, все находившееся в жилье имущество было переписано.

Однако мужчина решил распорядиться чужой бытовой техникой и личными вещами по своему усмотрению. Часть похищенного из квартиры он сдал в пункт приема металлолома, часть продал.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый признал свою вину и выразил готовность компенсировать причиненный материальный ущерб. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

 

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Опубликовано 10 Янв 2018 в 15:18. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 18

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