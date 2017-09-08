В Орле арендатор комнаты занялся распродажей личных вещей хозяина

В УМВД по городу Орлу обратилась сотрудница риелторской компании с заявлением о том, что из сданной агентством комнаты в доме по улице Игнатова пропала бытовая техника и личные вещи хозяина.

Женщина пояснила, что комната была сдана в аренду гражданину 1978 года рождения по договору, все находившееся в жилье имущество было переписано.

Однако мужчина решил распорядиться чужой бытовой техникой и личными вещами по своему усмотрению. Часть похищенного из квартиры он сдал в пункт приема металлолома, часть продал.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый признал свою вину и выразил готовность компенсировать причиненный материальный ущерб. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.