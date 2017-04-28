В Орле аварийные люки заставляют водителей выезжать на «встречку»

Общество «Без Ям Орловщина» опубликовало итоги рейда, проведенного по многочисленными жалобами, поступившим от автовладельцев. Активисты движения осмотрели состояние канализационных люков и решёток ливневой канализации, расположенных в Орле. Самые опасные люки и решетки ливневки активисты обводили желтой краской для придания заметности для водителей.

Например, на улице Московской в непосредственной близости к путепроводу были обнаружены три аварийных люка ливневой канализации, из-за которых водители грубо нарушают ПДД, выезжая на встречную полосу движения. Иначе им просто не объехать аварийные люки. Также на участке примыкания улиц Московской и Старо-Московской был обнаружен аварийный канализационный люк и аварийная решетка ливневой канализации. Кстати, в целом этот участок дороги находится в аварийном состоянии из-за множества ям и выбоин, что приводит к повреждению автотранспортных средств и повышает риск ДТП.

Похожая ситуация была отмечена на участке улице Московской вблизи остановки «з-д Медведева». Здесь расположены три аварийных люка ливневой канализации, два из которых находятся в непосредственной близости от остановки общественного транспорта, что самым негативным образом отражается на безопасности дорожного движения.

На улице Гостиной был обнаружен аварийный люк и большая яма, которую каждый день водители вынуждены объезжать, подвергаю свою жизнь и здоровье опасности. Как подчеркнули активисты движения, все обнаруженные аварийные канализационные люки и решетки ливневой канализации не соответствуют ГОСТ Р 50597-93. МУП «Спецавтобаза» и МУП «УКХ г. Орла» обязаны произвести их ремонт в самый короткий срок. Результаты рейда с конкретными адресами переданы руководству города для принятия решения.