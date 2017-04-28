В Орле бар заставили убрать рекламу пива

Комиссия УФАС рассмотрела дело в отношении очередного бара в городе Орле. Дело в том, что предприниматель рекламировал «Российский крафт» на уличной конструкции.

Как пояснили в пресс-службе УФАС, законом «О рекламе» запрещается реклама алкогольной продукции, в том числе пива, с использованием технических средств стабильного территориального размещения, т.е. рекламных конструкций. Кроме того, любая реклама алкоголя должна сопровождаться пометкой о вреде его чрезмерного употребления. Между тем, рассматриваемая комиссией реклама содержала наименования алкогольных напитков и в ней отсутствовало предупреждение о вреде чрезмерного потребления алкогольной продукции.

В итоге комиссия признала в данных действиях факт нарушения закона «О рекламе», но предписание организации не выдала, поскольку нарушение было незамедлительно устранено.

Пользуясь случаем орловским бизнесменам напомнили — любое упоминание марки алкоголя (в т.ч. пива и пивных напитков) на наружной рекламе запрещено. Исключение составляет только реклама безалкогольного пива, которое не относится к алкогольной продукции, однако из рекламы должно быть четко понятно, что указанная продукция является безалкогольной.

Кстати, если у кого-то из коллег-журналистов есть вопросы — их можно задать на брифинге в УФАС, который пройдет 30 августа в 16.00. Предварительно необходимо зарегистрироваться по телефону 475-890.