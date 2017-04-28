В Орле бар заставили убрать рекламу пива

Комиссия УФАС рассмотрела дело в отношении очередного бара в городе Орле. Дело в том, что предприниматель рекламировал «Российский крафт» на уличной конструкции.

Как пояснили в пресс-службе УФАС, законом «О рекламе» запрещается реклама алкогольной продукции, в том числе пива, с использованием технических средств стабильного территориального размещения, т.е. рекламных конструкций. Кроме того, любая реклама алкоголя должна сопровождаться пометкой о вреде его чрезмерного употребления. Между тем, рассматриваемая комиссией реклама содержала наименования алкогольных напитков и в ней отсутствовало предупреждение о вреде чрезмерного потребления алкогольной продукции.

В итоге комиссия признала в данных действиях факт нарушения закона «О рекламе», но предписание организации не выдала, поскольку нарушение было незамедлительно устранено.

Пользуясь случаем орловским бизнесменам напомнили — любое упоминание марки алкоголя (в т.ч. пива и пивных напитков) на наружной рекламе запрещено. Исключение составляет только реклама безалкогольного пива, которое не относится к алкогольной продукции, однако из рекламы должно быть четко понятно, что указанная продукция является безалкогольной.

Кстати, если у кого-то из коллег-журналистов есть вопросы — их можно задать на брифинге в УФАС, который пройдет 30 августа в 16.00. Предварительно необходимо зарегистрироваться по телефону 475-890.

 

В Орловской области растет число жертв СМС-мошенников
В Орле представили эскизы новых набережных
В Орле ограничат движение
Опубликовано 25 Авг 2017 в 16:41. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 15

Комментарии закрыты.

Депутатов не пускают в здание облправительства


По Орлу провезли топиарного "Шрэка"


КАК МИМО ЛЁТНОЕ ВИДЕНЬЕ


ОШИБКА ПРЕЗИДЕНТА


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


ГАРАНТ НА КРОВИ


Игорь Рыбаков требует ответов на заседании облсовета 28.04.2017


ПЕЙЗАЖ ПОСЛЕ БИТВЫ


Капитан Вадим Потомский пытается ответить на неудобные вопросы


СЪЕШЬ ПИРОЖОК


КАК ЭТО ЧАСТО НЕ СОВПАДАЕТ.


НЕ ПО ПОНЯТИЯМ.


ПРИГОВОР ДОРОЖЕ ДЕНЕГ.


ОШИБКА РЕЗИДЕНТА.


Жил отважный капитан.


Вадима Потомского поздравляют с 23 февраля.


Потомский подполковник


Парня в горы тяни рискни


Поздравление для
Вадима Потомского
с Новым годом!


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"