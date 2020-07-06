6 июля 2020



В Орле библиотеки возобновили работу с читателями

Это решение принято 2 июля на заседании регионального оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Орловской области.

Губернатор Андрей Клычков поручил областному управлению культуры и архивного дела с 6 июля 2020 года возобновить работу библиотек в полном объеме.

В соответствии с постановлением правительства Орловской области 30 июня 2020 г. № 414 с 1 июля 2020 года в регионе разрешили возобновить деятельность музеям и выставочным центрам при условии проведения индивидуальных экскурсий и групповых экскурсий с количеством не более 5 человек и обеспечением дистанции между группами и посетителями 1,5–2 метра. Также с 1 июля разрешена работа культурно-досуговых учреждений (центры культуры, сельские дома культуры, клубы, дома литераторов, центры народного творчества, театры, филармония, концертные организации) без обслуживания посетителей, с проведением репетиций в режиме удаленной работы или на открытом пространстве, информирует официальный Портал Орловской области.

 

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Опубликовано 06 Июл 2020 в 12:03. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 33

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