9 апреля 2019



В Орле наводить порядок с мусором будет специальный штаб

В областном центре решили создать оперативный штаб по контролю за вывозом мусора. Инициатором создания нового органа выступил мэр Орла Василий Новиков. Об этом он сообщил на аппаратном совещании у губернатора. По словам градоначальника, в течение двух-трех недель планируется отработать механизм взаимодействия всех участников этого рынка, пока схема не войдет в рабочее русло. Оперативный штаб будет собираться два раза в неделю, а при необходимости и чаще.

Как уточнили в пресс-службе горсовета, с начала работы регоператора в адрес городских властей постоянно идет шквал жалоб от местных жителей. Вопрос работы УК «Зеленая роща» по вывозу мусора с улиц города подвергается резкой критики и со стороны мэра Орла Василия Новикова, и со стороны депутатов. В качестве примера мэр города привел недавний объезд по городу, где в одном из дворов Железнодорожного района идет перенакопление мусора. Не лучшим образом обстоят дела и в частном секторе. Василий Новиков также попросил главу региона дать поручение профильному департаменту усилить работу с регоператором. Областным чиновникам поручено включиться в эту работу и принимать участие во всех городских совещаниях.

 

См. также: Мэр города передал «видеопривет» перевозчикам и УК «Зеленая Роща»

 

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Опубликовано 09 Апр 2019 в 15:17. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 15

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