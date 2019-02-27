27 февраля 2019



В Орле братское кладбище жертв фашизма благоустроят к Дню Победы

О благоустройстве кладбища на сегодняшнем рабочем совещании главы администрации Орла Александра Муромского сообщил его первый заместитель Олег Минкин.

К памятной дате планируется выполнить минимальный объем работ: установить урны и скамьи, камеры наружного видеонаблюдения, знаки, запрещающие выгул собак и распитие спиртных напитков, информационный стенд и пр. УКХ  уже завершает подготовку соответствующей проектно-сметной документации.

В дальнейшем братское кладбище жертв фашизма будет включено в перечень объектов, подлежащих комплексному благоустройству в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды».

Напомним, памятное место, где покоятся 5 тысяч советских граждан, замученных и расстрелянных фашистами в 1941-1943 годы, находится в жилом квартале между улицами Октябрьской и Красноармейской.

По информации пресс-службы администрации города Орла

 

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Опубликовано 27 Фев 2019 в 14:54. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 18

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