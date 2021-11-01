1 ноября 2021



В Орле будут работать более 30 ёлочных базаров

В преддверии Нового года в Орле откроется 31 ёлочный базар.

Как сообщает администрация города Орла, приём заявок от предпринимателей на участие в ёлочных базарах начался 29 октября.

Как и в прошлом году, ёлочные базары планируют разместить по 31 адресу:

  1. ул. Тургенева, в районе дома №41;
  2. ул. Октябрьская, в районе дома №57;
  3. пер. Трамвайный (сквер к-ра «Родина»);
  4. ул. Пушкина, в районе дома №20;
  5. ул. 5-го Августа, в районе дома №19;
  6. Наугорское шоссе, в районе дома №82;
  7. ул. Московская, в районе дома №112;
  8. ул. Л. Толстого, в районе дома №19;
  9. пл. Комсомольская, в районе дома №77;
  10. ул. Комсомольская, в районе дома №78б;
  11. ул. Авиационная, в районе дома №3;
  12. ул. Комсомольская, в районе дома №196;
  13. ул. Комсомольская, в районе дома №242;
  14. ул. Комсомольская, в районе дома №356;
  15. ул. Комсомольская, в районе дома №384;
  16. ул. Планерная, в районе дома №69;
  17. ул. Машкарина, в районе дома №10;
  18. ул. Карачевская, в районе дома №144;
  19. ул. Блынского, в районе дома №2;
  20. ул. Металлургов, район памятника «Металлург»;
  21. ул. Раздольная, в районе дома №86;
  22. площадь им. Г.К. Жукова;
  23. ул. Октябрьская, в районе дома №60;
  24. ул. Полесская, в районе дома №53;
  25. ул. 8 Марта, в районе дома № 19;
  26. ул. Приборостроительная, в районе дома №44;
  27. ул. Октябрьская, в районе дома №120;
  28. Наугорское шоссе, в районе дома №48;
  29. ул. Генерала Родина, в районе дома №52;
  30. ул. Саханская, в районе дома №2;
  31. ул. Кромская, в районе дома №15.

Сроки работы ёлочных базаров – с 15 по 31 декабря 2021 года.

Аукцион на право размещения ёлочных базаров состоится 1 декабря 2021 года.

 

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Опубликовано 01 Ноя 2021 в 12:41. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 54

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