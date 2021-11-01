В Орле будут работать более 30 ёлочных базаров
В преддверии Нового года в Орле откроется 31 ёлочный базар.
Как сообщает администрация города Орла, приём заявок от предпринимателей на участие в ёлочных базарах начался 29 октября.
Как и в прошлом году, ёлочные базары планируют разместить по 31 адресу:
- ул. Тургенева, в районе дома №41;
- ул. Октябрьская, в районе дома №57;
- пер. Трамвайный (сквер к-ра «Родина»);
- ул. Пушкина, в районе дома №20;
- ул. 5-го Августа, в районе дома №19;
- Наугорское шоссе, в районе дома №82;
- ул. Московская, в районе дома №112;
- ул. Л. Толстого, в районе дома №19;
- пл. Комсомольская, в районе дома №77;
- ул. Комсомольская, в районе дома №78б;
- ул. Авиационная, в районе дома №3;
- ул. Комсомольская, в районе дома №196;
- ул. Комсомольская, в районе дома №242;
- ул. Комсомольская, в районе дома №356;
- ул. Комсомольская, в районе дома №384;
- ул. Планерная, в районе дома №69;
- ул. Машкарина, в районе дома №10;
- ул. Карачевская, в районе дома №144;
- ул. Блынского, в районе дома №2;
- ул. Металлургов, район памятника «Металлург»;
- ул. Раздольная, в районе дома №86;
- площадь им. Г.К. Жукова;
- ул. Октябрьская, в районе дома №60;
- ул. Полесская, в районе дома №53;
- ул. 8 Марта, в районе дома № 19;
- ул. Приборостроительная, в районе дома №44;
- ул. Октябрьская, в районе дома №120;
- Наугорское шоссе, в районе дома №48;
- ул. Генерала Родина, в районе дома №52;
- ул. Саханская, в районе дома №2;
- ул. Кромская, в районе дома №15.
Сроки работы ёлочных базаров – с 15 по 31 декабря 2021 года.
Аукцион на право размещения ёлочных базаров состоится 1 декабря 2021 года.