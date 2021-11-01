В Орле будут работать более 30 ёлочных базаров

В преддверии Нового года в Орле откроется 31 ёлочный базар.

Как сообщает администрация города Орла, приём заявок от предпринимателей на участие в ёлочных базарах начался 29 октября.

Как и в прошлом году, ёлочные базары планируют разместить по 31 адресу:

ул. Тургенева, в районе дома №41; ул. Октябрьская, в районе дома №57; пер. Трамвайный (сквер к-ра «Родина»); ул. Пушкина, в районе дома №20; ул. 5-го Августа, в районе дома №19; Наугорское шоссе, в районе дома №82; ул. Московская, в районе дома №112; ул. Л. Толстого, в районе дома №19; пл. Комсомольская, в районе дома №77; ул. Комсомольская, в районе дома №78б; ул. Авиационная, в районе дома №3; ул. Комсомольская, в районе дома №196; ул. Комсомольская, в районе дома №242; ул. Комсомольская, в районе дома №356; ул. Комсомольская, в районе дома №384; ул. Планерная, в районе дома №69; ул. Машкарина, в районе дома №10; ул. Карачевская, в районе дома №144; ул. Блынского, в районе дома №2; ул. Металлургов, район памятника «Металлург»; ул. Раздольная, в районе дома №86; площадь им. Г.К. Жукова; ул. Октябрьская, в районе дома №60; ул. Полесская, в районе дома №53; ул. 8 Марта, в районе дома № 19; ул. Приборостроительная, в районе дома №44; ул. Октябрьская, в районе дома №120; Наугорское шоссе, в районе дома №48; ул. Генерала Родина, в районе дома №52; ул. Саханская, в районе дома №2; ул. Кромская, в районе дома №15.

Сроки работы ёлочных базаров – с 15 по 31 декабря 2021 года.

Аукцион на право размещения ёлочных базаров состоится 1 декабря 2021 года.