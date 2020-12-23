В Орле будут развивать «Безопасный город»

На сегодняшний день в систему «Безопасный город» в Орле входят 68 видеокамер на базе серверного оборудования УМВД, шесть центров мониторинга и 228 автомобилей, оснащенных системой «ГЛОНАСС», а также 43 автомобиля ДПС и 30 ППС с оборудованием для удаленного доступа к информационным банкам данных.

В областном центре также установлены 43 видеокамеры на автовокзале и 100 камер на железнодорожном вокзале, изображение с которых поступает в стационарный пункт полиции автовокзала и дежурную часть. В городе Ливны и поселке Кромы установлено 26 видеокамер с выводом изображения в территориальные ОВД.

В 2019 году с использованием системы «Безопасный город» в общественных местах было раскрыто 21 преступление и пресечено 175 административных правонарушений. А по итогам десяти месяцев 2020 года на фоне общего снижения количества преступлений было пресечено девять преступлений и 104 административных нарушения.

Стоит помнить, что у любой медали две стороны. Так, столичная система “Безопасный город” уже успела засветится в громком скандале — данными с камер наружного наблюдения свободно торгуют на “черном рынке”, о чем сообщило издание “МБХ медиа”.