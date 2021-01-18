В Орле будут судить 18-летнего разбойника

18-летний житель города Орла предстанет перед судом за совершенный разбой.

Следственными органами СК России по Орловской области завершено уголовное дело в отношении 18-летнего жителя города Орла, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 162 (разбой).

Следствием установлено, что в октябре 2020 года обвиняемый, находясь на улице Гагарина в городе Орле, встретил ранее знакомого 17-летнего местного жителя, завел его в безлюдное место, где, применив в отношении него физическую силу, похитил принадлежащее ему имущество: телефон и часы.

Своими преступными действиями обвиняемый причинил потерпевшему материальный ущерб на общую сумму более 35 тысяч рублей.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, информирует СУ СК по Орловской области.