18 января 2021



В Орле будут судить 18-летнего разбойника

18-летний житель города Орла предстанет перед судом за совершенный разбой.

Следственными органами СК России по Орловской области завершено уголовное дело в отношении 18-летнего жителя города Орла, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 162 (разбой).

Следствием установлено, что в октябре 2020 года обвиняемый, находясь на улице Гагарина в городе Орле, встретил ранее знакомого 17-летнего местного жителя, завел его в безлюдное место, где, применив в отношении него физическую силу, похитил принадлежащее ему имущество: телефон и часы.

Своими преступными действиями обвиняемый причинил потерпевшему материальный ущерб на общую сумму более 35 тысяч рублей.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, информирует СУ СК по Орловской области.

 

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Опубликовано 18 Янв 2021 в 12:42. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 17

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