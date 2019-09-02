В Орле будут судить строителей, по вине которых загорелась кровля многоквартирного дома

Следственными органами Следственного комитета РФ по Орловской области завершено расследование уголовного дела в отношении трех работников технического отдела ООО «Домоуправление № 11», обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ).

Следствием установлено, что 5 апреля 2018 обвиняемые при производстве строительных работ по текущему ремонту кровли многоквартирного жилого дома, расположенного в Советском районе города Орла, допустили нарушение правил безопасности. При помощи газовой горелки они нагрели фрагменты кровельного материала, в результате от воздействия высокой температуры произошло возгорание конструкций кровли дома, что повлекло причинение крупного ущерба – более 690 тысяч рублей.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба регионального СУ СК.