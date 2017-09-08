В Орле дан старт городскому фестивалю «Выходи гулять»

Открытие зимнего фестиваля городской среды «Выходи гулять» состоится 27 декабря в 13.00 в Детском парке.

Фестиваль проводится по инициативе Минстроя России. В разных городах страны пройдут около 3 тысяч мероприятий. К масштабному событию присоединился и Орёл.

Фестиваль продлится до 10 апреля. Он стартует с открытия новогодней елки в Детском парке. Затем гости праздника примут участие в театрализованной интермедии «Операция «Новый год».

Во время фестиваля на центральных площадках областного центра состоятся городские праздники, во дворах домов планируется провести спортивные состязания и игровые программы, а также гастрономический фестиваль «Хлебосольный выходной». В них примут участие орловчане всех возрастов.

По информации пресс-службы администрации Орла.

 

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Опубликовано 27 Дек 2017 в 13:56. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 19

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