В Орле действуют три лыжные трассы

25 января для жителей и гостей города открыли лыжную трассу в парке Победы, в районе стадиона им. Ленина. Выход на спортивный объект — со стороны улицы Веселая.

В Орле также есть лыжная трасса в Медведевском лесу. В ближайшее время будет подготовлен новый участок в районе Лужков.

Также для горожан залит каток на площади Ленина. Время работы ледовой площадки — с 10:00 до 21:00.

Прокат коньков — с 14:00. Ознакомиться с программой мероприятий на катке можно на сайте городской администрации в разделе «Городские мероприятия», сообщает администрация г. Орла.

 

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Опубликовано 25 Янв 2018 в 16:02. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 33

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