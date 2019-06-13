В Орле демонтировали 67 незаконных рекламных конструкций

Согласно графику демонтажа незаконных рекламных конструкций, до 1 июля улицы города должны освободить от лишних щитов и призматронов.

По информации администрации города Орла, всего в городе выявлено 280 незаконных рекламных конструкций, 38 из которых размещены на частных территориях. По состоянию на 10 июня демонтировано 67.

Некоторые рекламные агентства обязались самостоятельно убрать свои щиты: до 29 июня они должны демонтировать 139 конструкций.

Остается выполнить демонтаж восьми рекламных конструкций.

Напомним, демонтаж незаконно установленных рекламных конструкций производится за счет средств городского бюджета, но владелец рекламных конструкций должен компенсировать расходы. Стоимость сноса одного объекта составляет порядка 6 тысяч рублей. Затем конструкции увозят на хранение на МПП ВКХ «Орелводоканал». Если в течение 30 дней с момента демонтажа собственник не высказывает желания забрать сооружение, погасив долг за демонтаж, то оно переходит в собственность муниципалитета.