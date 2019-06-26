26 июня 2019



В Орле демонтировали 92 незаконные рекламные конструкции

Согласно графику демонтажа рекламных конструкций, установленных вне схемы, до 1 июля улицы города должны освободить от лишних щитов и призматронов.

Как сообщает администрация Орла, изначально в график демонтажа на 2019 год было включено 280 мест незаконного размещения рекламных конструкций. Однако на момент утверждения графика, 17 апреля, в нем числились 244 конструкции — 36 объектов были демонтированы.

С начала года в данный график входит 26 призматронов, 11 супербордов и три стойки от экранов. 33 рекламные конструкции размещены на частных территориях.

По состоянию на 24 июня, с начала текущего года демонтированы 92 рекламные конструкции. Рекламные агентства обязаны выполнить демонтаж 123 объектов в срок до 29 июня.

 

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Опубликовано 26 Июн 2019 в 13:26. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 11

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