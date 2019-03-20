В Орле демонтируют незаконно установленные рекламные конструкции

19 марта на еженедельном рабочем совещании главы администрации Орла рассматривался вопрос о демонтаже незаконно установленных конструкций и приведению территорий, прилегающих к конструкциям, в надлежащее состояние, информирует пресс-служба администрации Орла.

Рекламораспространителям предложат добровольно демонтировать конструкции. В противном случае демонтаж будет произведен принудительно.

-После этой работы конструкций должно остаться ровно столько, сколько утверждено в схеме дислокации — 375, — заявил Александр Муромский.

Пресс-служба администрации города поясняет: в Орле с 2018 года существует схема размещения рекламных конструкций. Вместе с тем имеется ряд конструкций, которые в этой схеме отсутствует, так как их установка производилась до введения новых правил.