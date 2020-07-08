В Орле День любви, семьи и верности проходит в режиме онлайн (12+)

Досуговые центры и библиотеки подготовили к празднику, который отмечается сегодня, 8 июля, виртуальные выставки, концерты и мастер-классы.

Как сообщает администрация города Орла, в 14.00 пройдет мастер-класс по технике аппликации «Символ праздника – ромашка», организованный библиотекой им. И.А. Крылова. (https://vk.com/krilovka1943, https://www.instagram.com/krilovka_orel).

Также в 14.00 Библиотечно-информационный центр приглашает зрителей на литературно-исторический экскурс «Есть в вечной любви бесконечная сила» (https://vk.com/biz10042014).

Виртуальная выставка «Любви и веры образец» откроется в 15.00. Организатор — библиотека им. Д.И. Блынского. (https://vk.com/club65722345, https://ok.ru/profile/46013086 1368/groups, https://my.mail.ru/mail/biblio tekaimdiblynskogotsbs/, https://www.facebook.com/gr oups/554707125318606/).

На странице библиотеки им. М.Ю. Лермонтова (https://vk.com/club191588040) 8 июля пройдет медиаобзор «Семья, согретая любовью, всегда надежна и крепка».

Коллектив КДЦ «Металлург» в 18.30 ждет зрителей на праздничном концерте, который пройдет онлайн в официальной группе центра (https://vk.com/metallurg_orel).

Также свою праздничную программу представит Орловский городской центр культуры. Ознакомиться с ней можно будет завтра по ссылкам: https://vk.com/mbukogck, https://www.youtube.com/channel/UCC17I-LMb6TKJU93R0yTZKw.