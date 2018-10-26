В Орле — День жестянщика

В Орле сегодня ночью дороги покрылись тонким слоем льда. Большинство автовладельцев оказались не готовыми к смене режима вождения. Из-за очень долгого и теплого «бабьего лета» многие не успели переобуться в зимнюю резину. Для дорожных служб, как всегда, зима пришла неожиданно, а на прогноз погоды просто никто не обратил внимания. Стечение обстоятельств привело к тому, что горд встал в пробках. Многие опоздали на работу. В социальных сетях выкладывают снимки ДТП, к счастью, в основном мелких. Но если аварии случались в узких местах (например, на Тургеневском мосту произошло сразу три ДТП), то это сразу же отражалось на ситуации в негативном плане. К тому же уже которую неделю из-за ремонта сужен дублер Красного моста — мост Дружбы. Там пробка на картах отражается постоянно.