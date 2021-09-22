В Орле детально пропишут что можно и чего нельзя делать с деревьями

Депутаты комитета ЖКХ на очередном заседании рассмотрели поправки в действующие правила благоустройства. Предлагается дополнить существующий документ разделом № 6, который детально регулирует вопросы в обращении с зелеными насаждениями. Это объемный проект решения, который в основном состоит из агротехнических моментов.

В частности, предполагается, что отныне озеленение города в рамках муниципального контракта будет осуществляться по схеме, согласованной с балансодержателем и управлением градостроительства. Дело в том, что сейчас работы по озеленению в городе носят несистемный характер. К сожалению нет ни четкого плана, ни концепции с учетом дизайнерских, эстетических подходов, которые позволили бы определить, где и какие культуры необходимо сажать. В итоге жители часто отмечают гибель саженцев. Теперь в контракте пропишут не только посадку, но и последующий уход за молодыми деревцами, пока они на наберутся сил.

Кроме того, в изменениях в правила будет обозначена степень ответственности за порчу зеленых насаждений. К примеру, сейчас не один из надзорных органов не имеет право штрафовать за порчу зеленых насаждений. В новом проекте решения регламентирована система запрета: чего нельзя делать без разрешения соответствующего органа и т.д. и т.п. Таким образом возникает система регулирования, которая позволит проводить единую, понятную гражданам политику в сфере озеленения города, — рассказали в пресс-службе горсовета.

Предполагается, что комиссия по зеленым насаждениям, которая сейчас выполняет функцию выдачи разрешений на снос, расширит свои полномочия и добавится несколько пунктов согласований: места высадки и операций, которые производятся с зелеными насаждениями, растущими в местах общего пользования и возле магазинов, которые находятся в муниципальной собственности.

Депутатам горсовета предстоит рассмотреть этот вопрос в первом чтении на ближайшей сессии горсовета. Кроме того, документ должен пройти публичные слушания, где уже все жители смогут внести свои предложения и замечания.