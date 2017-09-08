В Орле дети смогут посидеть в дымящемся автобусе и почувствовать себя участниками ДТП

Только один день все желающие орловские детишки в возрасте от 6 до 12 лет, смогут посетить уникальный, единственный в России автобус-тренажер. Это настоящий учебный класс на колесах, где сотрудники орловской госавтоинспекции в наглядной форме покажут и объяснят ситуации безопасного поведения в транспорте, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ребята смогут на себе испытать задымление салона и имитацию отрыва сидений в момент столкновения транспортного средства. Автобус будет стоять в пятницу, 27 октября около комплекса Гринн с 15.00 до 17.00. Вход свободный.