В Орле детишек лечат сном, грязью и солевыми пещерами

Сегодня физиотерапия является незаменимым звеном в медицине. Здесь проходят лечение дети из разных отделений: неврологии, урологии, реабилитации, офтальмологии и многих других. Все процедуры пациенты стационара орловского центра НКМЦ получают совершенно бесплатно по направлению лечащего врача. Возраст детей, которые проходят процедуры, — от 1 месяца до 17 лет. Электролечение, д’арсонвализация, УВЧ-терапия, магнитотерапия, светолечение, лазеротерапия, ультразвуковая и ингаляционная терапии, микрополяризация — это далеко не полный список процедур, которые здесь можно получить.

Самая популярная из них — микрополяризация головного мозга. Проводится она на аппарате Полярис. Основной целью терапии является активизация нейронов головного мозга и оптимизация работы центральной нервной системы. Действие тока определенной частоты приводит к тому, что клетки головного мозга начинают работать интенсивнее и продуктивнее. Курс лечения обычно назначает реабилитолог, невропатолог, логопед или детский психотерапевт. Сама процедура занимает всего 10-20 минут и совершенно безболезненна.

Второе место по популярности уверенно держит спелеокамера. Каждый сантиметр этой комнаты состоит из кирпичиков, извлеченных из солевых шахт. Отшлифованные блоки полны полезных солей и минералов. В камере поддерживается определенная влажность, температура и ионный состав. Внутри практически нет бактерий и аллергенов.

— Наша спелеокамера состоит из 14 солей – хлорид натрия, хлорид калия, хлорид магния, сульфаты и карбонаты магния и кальция, железо, бром, марганец, стронций, бор, титан, медь, литий. Также есть еще много микроэлементов, — рассказывает старшая медсестра отделения Ирина Козлова.

Лечение в спелеокамере обычно назначает пульмонолог, аллерголог или дерматолог. Врач-физиотерапевт определяет курс. Как правило, это от 10 до 20 сеансов. Также камера оказывает психотерапевтическое и оздоравливающее воздействие, поэтому эта процедура показана и при вегетососудистых патологиях, неврозах и хронической усталости у детей.

— Спелеокамера улучшает функцию иммунной системы, оказывает противовоспалительное действие, улучшает муколитические свойства бронхов, дренажные функции бронхов, и респираторная система человека очищается от вредных веществ, которые он в процессе жизнедеятельности, в процессе жизни в большом городе вдыхал, — говорит врач-физиотерапевт Надежда Бывшева.

Среди новшеств отделения — лечение грязями. Процедура достаточно проста: грязь разводится до пастообразного состояния и наносится на определенный участок тела. Температура лечебной маски, состав и продолжительность выдержки в каждом конкретном случае назначает врач. Лечебная грязь — это мощный природный препарат, который воздействует на определенные участки тела человека. Способов применения грязей несколько, но все они начинают «работать» только при нагревании.

Брикеты с грязями нагреваются в специальных шкафах, при этом их рабочая температура поддерживается в течение всего дня до прихода пациента на процедуру. У этого вида лечения и оздоровления организма, достаточно обширный список показаний. Это и заболевания опорно-двигательного аппарата, и восстановительная терапия после перенесенных травм, ревматизм, грязи также применяют при дерматитах и других косметологических показаниях.

Электросонтерапия показана при заболеваниях центральной нервной системы, сердечно-сосудистой системы, патологиях желудочно-кишечного тракта. В педиатрии её используют также при лечении неврозов, гиперактивности, вегетососудистой дистонии. Процедура длится около 20-30 минут. За это время импульсный низкочастотный ток проникает в полость черепа через отверстия глазниц, перемещается по сосудам и нервам головного мозга, мозговой жидкости, действует на кору головного мозга, подкорковые образования, гипофиз и остальные отделы ЦНС. У пациента возникает состояние дремоты или полноценного сна.

— Пациент надевает на глаза маску, ложится на кушетку и остается в полутемной комнате. Никаких неприятных ощущений у ребенка процедура не вызывает. Инстинктивно он расслабляется и засыпает. Отзывы у родителей очень положительные по процедуре, — рассказывает старшая медсестра отделения Ирина Козлова.

Ещё один интересный аппарат в отделении — INTELECT. Его широко применяют при вторичной атрофии мышц в результате длительной иммобилизации после переломов костей, гиподинамии при заболеваниях и травматических повреждениях суставов, а также при обучении расслаблению мышц при спастических состояниях. Процедура на аппарате занимает от 5 до 20 минут, — отметили в пресс-службе НКМЦ.