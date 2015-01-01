В Орле детские площадки проверят на безопасность

Глава администрации поручил обследовать все детские площадки в Орле. Александр Муромский отметил, что это вопрос насущный, поскольку летом малыши проводят много времени на улицах, в основном на детских и спортивных площадках. Внимание к этой теме привлекли также представители Общероссийского народного фронта (ОНФ). Представителями ОНФ были отмечены площадки, которые небезопасны для здоровья детей. Глава администрации поручил уведомить все управляющие компании о начале проверок.

— Примите меры по исключению использования детьми аварийных конструкций. Тоже самое касается детских площадок в местах общего пользования, которые находятся на балансе УКХ. Все аварийные площадки должны быть демонтированы или огорожены, — поручил Александр Муромский.

Между тем, 90% качелей типа «весы» или «балансир» не имеют амортизаторов под сиденьями. А дети могут резко спрыгивать с сидений — при этом второй качающийся ребенок получает компресионный перелом позвоночника. При этом внешне качели выглядят вполне исправными — отсутствие амортизатора видят только те родители, чьи дети пострадали на таких устройствах. Понятно, что от всех бед и опасностей ребенка не защитить, но если уж зашла речь про безопасность — амортизаторами под сиденьями необходимо оборудовать все качели такого типа.