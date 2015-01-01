В Орле детские площадки проверят на безопасность

Глава администрации поручил обследовать все детские площадки в Орле. Александр Муромский отметил, что это вопрос насущный, поскольку летом малыши проводят много времени на улицах, в основном на детских и спортивных площадках. Внимание к этой теме привлекли также представители Общероссийского народного фронта (ОНФ). Представителями ОНФ были отмечены площадки, которые небезопасны для здоровья детей. Глава администрации поручил уведомить все управляющие компании о начале проверок.

— Примите меры по исключению использования детьми аварийных конструкций. Тоже самое касается детских площадок в местах общего пользования, которые находятся на балансе УКХ. Все аварийные площадки должны быть демонтированы или огорожены, — поручил Александр Муромский.

Между тем, 90% качелей типа «весы» или «балансир» не имеют амортизаторов под сиденьями. А дети могут резко спрыгивать с сидений — при этом второй качающийся ребенок получает компресионный перелом позвоночника. При этом внешне качели выглядят вполне исправными — отсутствие амортизатора видят только те родители, чьи дети пострадали на таких устройствах. Понятно, что от всех бед и опасностей ребенка не защитить, но если уж зашла речь про безопасность — амортизаторами под сиденьями необходимо оборудовать все качели такого типа.

 

В первом полугодии Орловские суды рассмотрели 1163 уголовных дела, по ним осуждено 1130 человек
Пьяный водитель насмерть сбил девушку в Орловской области
Историческое общество «Крепость» представят орловцам
Опубликовано 06 Июн 2018 в 17:05. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 14

Комментарии закрыты.

Новости

Как восприняли депутаты облсовета отчет Андрея Клычкова


Депутат Рыбаков В. не согласен с докладом Тарасова В и задал ряд вопросов


Депутат В. Рыбаков задал ряд острых вопросов Филатову С.


Музалевский Л.С. заставляет депутатов фракции Единая Россия увеличить тариф ЖКХ


Депутат Рыбаков призвал спикера Музалевского сложить полномочия из-за публичной лжи


Виталий Рыбаков: области снова навязывают очередную проблему


Орловцы обратились к Путину с просьбой возобновить работу ПАТП-1 и наказать виновных в его банкротстве


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"