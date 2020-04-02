2 апреля 2020



В Орле дезинфицируют улицы

С 1 апреля в Орле приступили к уборке улиц с добавлением дезинфицирующего средства.

По информации  администрации г. Орла, проезжую часть моют десять поливомоечных машин, а тротуары — шесть специализированных тракторов.

Вчера в основном обрабатывали центральные улицы: Московское шоссе, ул. Московскую, ул. Комсомольскую и Кромское шоссе. На этих улицах были задействованы шесть поливомоечных машин и два трактора. Остальная техника работала параллельно на ул. Ливенской и ул. 60 лет Октября.

Сегодня дезинфекция продолжилась на улицах второй и третьей очередей, а также на общественных территориях.

Для дезинфекции проезжей части, тротуаров, городских парковок и остановочных павильонов используется раствор гипохлорита натрия, который является эффективным обеззараживающим средством.

Санитарная обработка улиц и городских территорий будет проводиться регулярно до тех пор, пока эпидемиологическая ситуация не улучшится.

 

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Опубликовано 02 Апр 2020 в 14:07. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 15

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