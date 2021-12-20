20 декабря 2021



В Орле директора детской спортивной школы обвиняют в халатности

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора детской спортивной школы, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность).

Следствием установлено, что в январе 2018 года команда по футболу в составе 12 несовершеннолетних  под руководством директора МБУ ДО «ДЮСШ» Свердловского района прибыла с соревнований по мини-футболу железнодорожным транспортом на железнодорожную станцию «Змиевка» Свердловского района.

После прибытия директор школы, зная о том, что на пассажирской платформе не допускается оставлять детей без присмотра, проявил небрежное отношение к исполнению своих обязанностей: он оставил школьников одних на пассажирской платформе. Один из несовершеннолетних, оставшийся без присмотра, был смертельно травмирован прибывающим пригородным электропоездом.

Следствием выполнен необходимый объем следственных действий, направленных на детальное установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Прокурором утверждено обвинительное заключение, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, информирует СУ СК.

 

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Опубликовано 20 Дек 2021 в 15:01. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 13

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