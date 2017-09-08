В Орле для борьбы с гриппом в школах вводят карантин

К концу января в Орле отмечен рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Отдельные классы и даже школы начали закрывать на карантин, чтобы не допустить дальнейшего роста заболеваемости среди школьников, — пояснили в пресс-службе горадминистрации.

На 26 января на карантин полностью закрыли школу №15, один класс в школе №50 и три класса в лицее №22. При этом стоит отметить, что заболеваемость в регионе ниже эпидемического порога среди всех возрастных групп.