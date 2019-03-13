В Орле для детей-сирот купят 73 квартиры

На учете в администрации города состоят 323 ребенка-сироты и детей, оставшихся без попечения родителей. При этом 231 имеет право на получение жилого помещения в 2019 году. В интересах 88 лиц приняты судебные решения о предоставлении жилых помещений (4 решения — в 2017 году, 67 — в 2018 году, 17 — в 2019 году).

Законом Орловской области полномочия по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот возложены на органы местного самоуправления. Финансовое обеспечение осуществляется за счет субвенций из областного бюджета. В 2019 году в бюджете Орловской области на приобретение квартир предусмотрены денежные средства в размере 139,5 млн рублей, в том числе 95,8 миллиона рублей — на исполнение решений суда.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, управлением муниципального имущества и землепользования приобретаются квартиры через электронные аукционы. 21 и 28 февраля 2019 года объявлено 5 аукционов на покупку 73 квартир.