В Орле для детей сирот приобрели 35 квартир

В Орле состоялся аукцион на приобретение жилья для детей-сирот. По его результатам муниципальный контракт будет заключен с ПАО «Орелстрой», сообщает пресс-служба мэрии Орла.

30 однокомнатных квартир будут приобретены в строящемся доме на ул. Зареченская. Сумма контракта составила 40 млн 966 тыс рублей.

Ранее 5 квартир были куплены у МУП «Управление капитального строительства г. Орла» по результатам аукциона, который прошел в мае.

Как пояснили в жилищном отделе управления городского хозяйства и транспорта, в ближайшее время планируется приобрести еще 12 квартир для детей-сирот.