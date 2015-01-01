В Орле для студентов пройдет «Человеческий фактор»

Сегодня, 24 января в 15.00 на базе учебно-методического центра по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Орловской области пройдет региональный этап Всероссийских соревнований по оказанию первой доврачебной и допсихологической помощи среди студенческих добровольческих отрядов МЧС России «Человеческий фактор», сообщает пресс-служба МЧС по Орловской области.



Эти масштабные соревнования проводятся для того, чтобы молодежь могла оказать психологическую поддержку и первую помощь гражданам при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, угрожающих их жизни и здоровью. Соревнования проводятся МЧС России во взаимодействии с Российским союзом спасателей.



«Человеческий фактор» проводится уже четвертый год, а в Орловской области – только второй. В мероприятии примут участие четыре студенческие команды – из Орловского государственного университета им И.С. Тургенева и Орловского государственного аграрного университета.



Подсчетом балов и правильности ответов будет заниматься территориальная судейская коллегия в составе сотрудников Главного управления МЧС России по Орловской области и государственного казенного учреждения Орловской области «Отряд аварийно-спасательной и противопожарной службы».

