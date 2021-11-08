В Орле для учеников начальной школы организовали «дежурные классы»

Дежурные классы в школах Орла посещают 25 учеников.

В связи с увеличением каникулярного периода на одну неделю с сегодняшнего дня по 13 ноября в Орле открылись дежурные классы для начальной школы.

По информации управления образования, спорта и физической культуры администрации Орла, дежурные классы оказались востребованными в гимназиях №19 и №39, школах №30, №34 и №51. Сегодня на занятия пришли 25 учеников 1-4 классов.

В дежурных классах нет привычных уроков. Детям просто предлагают интересно провести время.

Горячее питание для учеников организовано также, как и в обычные учебные дни.