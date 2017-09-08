В Орле до 1 ноября пройдет инвентаризация помещений в безвозмездном пользовании

Сейчас 148 муниципальных помещений находятся в безвозмездном пользовании. Их общая площадь составляет более 42,5 тысяч кв. метров. 19 помещений предоставлены социально ориентированным некоммерческим организациям и 129 — федеральным и региональным органам власти и учреждениям, а также общественным организациям и политическим партиям. Ежегодно от безвозмездной сдачи имущества казна города теряет более 53 млн рублей, рассказал и.о. начальника УМИЗ Максим Диордиев

Максим Диордиев также отметил, что в ходе инвентаризации выявлен ряд интересных фактов. Так, одно из 57 помещений, переданных Союзу художников России и Товариществу Орловских художников, не используется. В связи с чем, организациям направлен отказ от договора. Данная работа проводится и по другим объектам.

Максим Диордиев предложил пересмотреть условия договоров с данными организациями: либо вернуть большинство объектов недвижимости в казну для последующей возмездной сдачи в аренду, либо заключить данные договоры на возмездной основе.

УМИЗ внепланово обследует 14 помещений, которые вызывают сомнение в целесообразности их передачи в безвозмезное пользование. Еще три помещения будут проверены в плановом режиме. Глава администрации Орла Александр Муромский подчеркнул, что в первую очередь необходимо проверить помещения на предмет их целевого использования, — сообщили в пресс-службе горадминистрации.

 

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Опубликовано 10 Окт 2017 в 16:52. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 9

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