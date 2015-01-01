В Орле до 21 февраля необходимо завершить ямочный ремонт городских дорог

Такой срок отвел сегодня, 24 января глава администрации города Орла Андрей Усиков подрядным организациям на выполнение гарантийных обязательств:

— Необходимо не дожидаясь весны, приступить к этим работам, чтобы поддерживать дороги в надлежащем состоянии, не допуская их дальнейшее разрушение.

Уже составлен перечень тех объектов, на которых эти работы необходимо провести и направлен подрядным организациям. С отчетом о проделанной работе подрядчики должны отчитаться 21 февраля на еженедельном рабочем совещании — именно до этой даты они должны устранить все замечания, сообщает пресс-служба мэрии г. Орла.

Также глава администрации попросил наладить конструктивный диалог с общественным движением «Без ям Орловщина», активисты которого проводят постоянный мониторинг состояния дорог областного центра. Ведь зачастую о тех недостатках, которые они выявляют, городские власти узнают из средств массовой информации, а не напрямую. По мнению Андрея Усикова, эту ситуацию необходимо исправлять, чтобы «работа была направлена на результат».

 

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Опубликовано 24 Янв 2017 в 14:43. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 41

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