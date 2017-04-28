В Орле до конца месяца решится вопрос с УК для брошенных многоэтажек

До конца месяца в трех районах города будет завершена работа по выбору УК для домов, от управления которыми отказалась «Первая городская». Об этом на рабочем совещании рассказал замглавы горадминистрации Роман Игнатушин.

В Заводском районе оказалось больше всего «брошенок» — поэтому там проведение общих собраний с жителями несколько затянется. Напомним, ранее городские власти выступили инициатором проведения общих собраний в тех домах, которые остались без управления. По закону жители должны сами выбрать способ управления (ТСЖ или УК). Во втором случае на собрании также решают — к какой УК под управление перейти и уже с самой управляющей компанией обговаривается размер квартплаты. Именно нехватка средств, собираемых с жителей на обслуживание старых домов и стала формальной причиной отказа ПГУК от обслуживания нескольких сотен домов в областном центре. Ранее эти дома «подбирало» муниципальное «ЖРЭП Заказчик», но бесконечно нагружать одну компанию проблемными домами невозможно — поэтому власти и пытаются решить проблему, распределяя «брошенок» по всем УК пропорционально.

 

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Опубликовано 06 Июн 2017 в 13:28. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 11

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