В Орле до смерти забили 44-летнего мужчину

В ночь на 21 декабря в Орле на пересечении улиц Космонавтов и Металлургов до смерти забили 44-летнего мужчину. Он скончался от полученных травм в больнице.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Благодаря слаженной работе следователей и сотрудников полиции установлены и задержаны лица, причастные к совершению данного преступления. Подозреваются два жителя Орла, которые ранее не были знакомы с потерпевшим и друг с другом.

По версии следствия, в ночь 20 на 21 декабря 2017 года потерпевший и подозреваемые находился в одном из кафе в Северном районе Орла, где потерпевший, будучи в состоянии алкогольного опьянения, вел себя агрессивно: оскорблял присутствующих, угрожал убийством.

Неадекватное поведение потерпевшего вызвало реакцию подозреваемых, которые также находились в состоянии алкогольного опьянения. Проследовав за потерпевшим до такси, подозреваемые вытащили из нее потерпевшего и стали наносить ему удары в область туловища, конечностей, головы. Действия злоумышленников были пресечены другими очевидцами совершенного преступления, которые вызвали полицию и медицинскую помощь.

В настоящее время в отношении одного из подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а в отношении второго избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается, информирует СУ СК по Орловской области.