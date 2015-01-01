В Орле добровольцы очистят дно Оки в районе городского пляжа

В Орле пройдёт акция «Международный день очистки водоёмов». 3 июня Орловский дайвинг-клуб подводного плавания «Диво» приглашает дайверов, подводных охотников и всех желающих почистить дно в районе городского пляжа. В Орле это мероприятие уже стало доброй традицией – ежегодно с 2005 года горожане выходят на уборку пляжей. За эти годы из-под воды и с прилегающих территорий была собрана не одна тонна мусора.

Необходимым инвентарем (баллонами с воздухом, снаряжением, мусорными мешками и т.д.) участников обеспечит администрация города Орла и клуб «Дива». Сбор участников в 9.00 на пляже Городского парка культуры и отдыха.

 

Самые предприимчивые
Экс-сотрудинка УМВД, в пьяном виде сбившего подростков, осудили на два года колонии-поселения
Орловские налоговики напоминают: стать на учет по месту жительства можно при помощи интернета
Опубликовано 01 Июн 2018 в 17:02. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 13

Комментарии закрыты.

Новости

Как восприняли депутаты облсовета отчет Андрея Клычкова


Депутат Рыбаков В. не согласен с докладом Тарасова В и задал ряд вопросов


Депутат В. Рыбаков задал ряд острых вопросов Филатову С.


Музалевский Л.С. заставляет депутатов фракции Единая Россия увеличить тариф ЖКХ


Депутат Рыбаков призвал спикера Музалевского сложить полномочия из-за публичной лжи


Виталий Рыбаков: области снова навязывают очередную проблему


Орловцы обратились к Путину с просьбой возобновить работу ПАТП-1 и наказать виновных в его банкротстве


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"