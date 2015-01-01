В Орле добровольцы очистят дно Оки в районе городского пляжа

В Орле пройдёт акция «Международный день очистки водоёмов». 3 июня Орловский дайвинг-клуб подводного плавания «Диво» приглашает дайверов, подводных охотников и всех желающих почистить дно в районе городского пляжа. В Орле это мероприятие уже стало доброй традицией – ежегодно с 2005 года горожане выходят на уборку пляжей. За эти годы из-под воды и с прилегающих территорий была собрана не одна тонна мусора.

Необходимым инвентарем (баллонами с воздухом, снаряжением, мусорными мешками и т.д.) участников обеспечит администрация города Орла и клуб «Дива». Сбор участников в 9.00 на пляже Городского парка культуры и отдыха.