В Орле доделывают водовод на Высоковольтной

Строительство водовода по улице Высоковольтной от Лужковского водовода до Кромского шоссе протяженностью свыше 2,3 км ведется в рамках реализации регионального проекта «Чистая вода» национального проекта «Экология». Объект включен в региональную программу «Повышение качества водоснабжения на территории Орловской области» на 2019-2024 годы. Водовод позволит обеспечить качественной питьевой водой, отвечающей санитарным нормам, дополнительно потребителей части Железнодорожного и Северного районов Орла, то есть более 3 200 человек.

Строительные работы ведет МПП ВКХ «Орелводоканал». В настоящее время завершена прокладка более 2,2 км системы водоснабжения диаметром 800 мм, выполнены проколы под федеральной трассой М2 и Кромским шоссе с устройством металлических гильз диаметром 1200 мм. Работы ведутся с опережением графика и находятся на завершающей стадии, пояснили в пресс-службе облправительства. В 2020 году планируется подать заявку на строительство водовода от улицы Авиационной до улицы Генерала Родина. Его будут прокладывать в 2021-ом.