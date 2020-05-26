26 мая 2020



В Орле доделывают водовод на Высоковольтной 

Строительство водовода по улице Высоковольтной от Лужковского водовода до Кромского шоссе протяженностью свыше 2,3 км ведется в рамках реализации регионального проекта «Чистая вода» национального проекта «Экология». Объект включен в региональную программу «Повышение качества водоснабжения на территории Орловской области» на 2019-2024 годы. Водовод позволит обеспечить качественной питьевой водой, отвечающей санитарным нормам, дополнительно потребителей части Железнодорожного и Северного районов Орла, то есть более 3 200 человек.

Строительные работы ведет МПП ВКХ «Орелводоканал». В настоящее время завершена прокладка более 2,2 км системы водоснабжения диаметром 800 мм, выполнены проколы под федеральной трассой М2 и Кромским шоссе с устройством металлических гильз диаметром 1200 мм. Работы ведутся с опережением графика и находятся на завершающей стадии, пояснили в пресс-службе облправительства. В 2020 году планируется подать заявку на строительство водовода от улицы Авиационной до улицы Генерала Родина. Его будут прокладывать в 2021-ом.

 

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Опубликовано 26 мая 2020 в 18:27. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 16

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