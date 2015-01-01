В Орле дорог… не обнаружено

. №13 (461) от 19 апреля 2017 г

Депутат Государственной Думы РФ и руководитель федерального проекта Общероссийского Народного Фронта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» Александр Васильев дал оценку качеству дорог, отремонтированных к юбилею Орла в 2016 году, а также гарантийных дорог.

Васильев побывал в Орле 15 апреля. К его приезду были подготовлены результаты исследований дорог по итогам дорожного сканирования. По оценкам общественного движения «Без ям Орловщина», таким образом была получена максимально полная и объективная картина состояния дорожной сети в г. Орле.

В дорожном объезде, в частности, по ул. Комсомольской и Полесской, приняли участие замглавы администрации г. Орла Роман Игнатушин и руководитель УКХ Дмитрий Зуев. Чиновникам наглядно продемонстрировали отремонтированные в 2016 году дороги, которые стали разрушаться менее чем через полгода. Игнатушин и Зуев выглядели бледно, телекамер избегали.

Ситуацию прокомментировал Александр Васильев: «Детектор дорожной лжи (Микрофон) помогал нам сегодня проводить инспекцию в Орле. По мнению чиновников, из 41000 кв. метров нового покрытия Комсомольской улицы 1000 метров содержат дефекты и отклонения, а дорожная лаборатория «Беркут» показала площадь дефектов в десять раз больше. Результат осмотра гарантийных объектов Орла неутешителен, дорог, отвечающих требованиям норм, не обнаружено. В этом году будут проводить ремонт на улицах из Народного рейтинга Карты Убитых дорог dorogi-onf.ru. Важно обеспечить системный контроль над новыми объектами, не повторить прошлогодних ошибок».

По итогам дорожной инспекции будут сформированы письменные обращения в институты власти федерального уровня для выяснения причин произошедшего, а также для определения лиц, виновных в нецелевом расходовании бюджетных средств, проинформировала «Без ям Орловщина».

17 апреля пресс-служба администрации Орла сообщила, что глава администрации города Орла Андрей Усиков обсудил ремонт улично-дорожной сети областного центра с представителями регионального отделения Общероссийского народного фронта.

Все те моменты, которые сегодня обозначены вами, мы включим в план работы для их устранения, — пообещал активистам ОНФ Андрей Усиков.

Представители ОНФ заявили о своем намерении принять участие в приемке ремонтных работ.

А уже 18 апреля на еженедельной планерке в мэрии глава администрации Орла Андрей Усиков на эту тему говорить отказался.

— На днях в Орле проходила проверка гарантийных дорог от ОНФ. Проверяющие заявили, что ни одна из них не соответствует нормам. Какие меры вы будете предпринимать для установления и наказания виновных? Люди должны знать этих «героев», — поинтересовался депутат областного совета Игорь Рыбаков.

У меня пока нет официальных данных. Представители Народного фронта заявили, что результат проверки озвучат в сентябре. Только получив официальные данные, мы сможем принять какие-то меры. А там, где видно, что дорожное полотно разрушается, мы уже организовали работу с подрядчиками. Как только поступят документы, мы вас оповестим, — ответил Усиков.

Тем временем:

Как сообщила присутствовавшая на совещании в мэрии руководитель общественного движения «Родной Орел» Алла Борисова, в ближайшее время она намерена направить официальный запрос в адрес главы администрации Орла Андрея Усикова с целью выяснить, насколько эффективно в 2016 году были потрачены порядка 600 млн рублей, выделенных из бюджета на ремонт городских дорог. С ответом Алла Борисова обещала ознакомить «ОС»Ю а мы в свою очередь проинформируем читателей.