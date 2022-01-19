19 января 2022



В Орле дороги чинят даже в холода

Пресс-служба городской администрации рассказала, что с начала 2022 года бригады «Спецавтобазы» залатали ямы на площади 172,7 кв.м на 10 участках улично-дорожной сети. Как уточнил директор «Спецавтобазы» Сергей Яковенко, в ямочном ремонте задействованы два комплекса, в каждом – рециклер и компрессор. Они работают в ночь, чтобы не создавать затруднения на дорогах.

«Каждая бригада может ремонтировать по 20-25 кв.м за ночь, поэтому мы набираем объём до 50 кв.м и затем выходим в работу, — уточнил Сергей Яковенко. – Мы работаем литым асфальтом, всего заготовлено 600 тонн. Его позволено использовать при температуре до -12 градусов».

С начала года удалось привести в порядок участки на Тургеневском мосту, ул. 1-й Посадской, ул. Горького, ул. Салтыкова-Щедрина, ул. МОПРа, ул. Автовокзальной, Карачевском шоссе, ул. Раздольной, а накануне бригады работали на ул. Мостовой и Лужковском мосту.

 

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Опубликовано 19 Янв 2022 в 15:49. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 22

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