3 декабря 2021



В Орле достроили детский сад №98

Новое дошкольное учреждение на ул. Планерной, 58, рассчитанное на 80 ясельных мест, возведено в рамках национального проекта «Демография». В середине этого месяца состоится приемка объекта. Все строительные работы завершены в срок, несмотря на капризы погоды и подорожание стройматериалов, — рассказали в пресс-службе горадминистрации. Сейчас все стены выкрашены в приятные, яркие цвета, в санузлах уложена керамическая плитка, в игровых комнатах и актовом зале постелен линолеум. В пищеблоке установлено все необходимое оборудование, подключена система видеонаблюдения.

«Мы приложили все усилия, чтобы закончить объект в срок. Сейчас отмываем помещения от строительной пыли, убираем инструмент и завозим и расставляем мебель. Одним словом, сосредоточились на интерьере. Официальную приёмку объекта проведём через пару недель. Думаю, она пройдёт успешно», — отметил начальник УКСа Дмитрий Кузнецов.

Завершены все работы и на прилегающей к детскому саду №98 территории: на специальном прорезиненном покрытии установлено игровое оборудование, возведены крытые веранды. Основные дорожки вымощены плиткой, а на всей остальной уложен асфальт.

Тем временем, продолжается приём воспитанников. В детском саду №98 ещё достаточно свободных мест. Для постановки ребёнка на учёт его родитель или законный представитель может обратиться с заявлением напрямую в отдел дошкольного образования управления образования, спорта и физической культуры администрации Орла в приемные дни – вторник с 9.00 до 13.00 и четверг с 13.00 до 18.00 по адресу ул. 1-ая Посадская, 14, каб. 57, 59 (тел. 73-54-46, 73-59-17).

 

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Опубликовано 03 Дек 2021 в 17:05. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 13

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