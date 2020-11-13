13 ноября 2020



В Орле довели до суда дело молодого человека, готовившего массовый расстрел

Следственным комитетом завершено расследование уголовного дела в отношении 23-летнего жителя города Орла, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, п.п. «а», «е», ч. 2 ст. 105 УК РФ (приготовление к убийству двух и более лиц, путём совершения общеопасным способом).

Обвиняемый собирался использовать огнестрельное оружие и самодельные зажигательные смеси. Для реализации задуманного он в 2019 году прошёл обучение по безопасному обращению с оружием, а также разработал план действий. По плану он подобрал себе соучастников преступления, с которыми проводил тренировки для отработки навыков применения оружия. Также он приобрёл огнестрельное оружие и определился с местом совершения преступления.

Однако довести до конца свой преступный умысел обвиняемый не смог, поскольку о приготовлении к преступлению стало известно сотрудникам правоохранительных органов, которые своевременно пресекли его незаконные действия. Преступление выявлено и расследовано при оперативном сопровождении сотрудников УФСБ.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу, — рассказали в пресс-службе СК по Орловской области.

 

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Опубликовано 13 Ноя 2020 в 17:15. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 7

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