В Орле думают, как вернуть справки из домовых книг, которые некому выдавать

Справки из домовых книг и поквартирные карточки пользуются популярностью у различных органов: их спрашивают при сделках с недвижимостью, для получения налогового вычета или компенсации на оплату детского сада, для оформления детских пособий, субсидий, льгот для малоимущих и многодетных семей… Они нужны и ресурсоснабжающим организациями, и управляющим компаниям для грамотного начисления платы за жилищно-коммунальные услуги. Но как быть, если домовые книги упразднены и поквартирных карточек больше нет? В основном проблемы возникнут у жителей частного сектора, ведь в управляющих компаниях пока все еще ведутся поквартирные карточки и есть паспортисты.

Как пояснили в пресс-службе городской администрации, по приказу МВД России от 31 декабря 2017 года №984 поквартирные карточки и домовые книги утратили свою силу. Причем все записи в них о зарегистрированных гражданах потеряли актуальность и не могут служить источником информации для выдачи справок различного рода, в том числе и о составе семьи.

Из этого следует, что на сегодняшний день отсутствуют органы и организации, имеющие право предоставлять гражданам адресные справки и выписки, в том числе МФЦ.

Чтобы найти пути выхода из сложившейся ситуации, в администрации Заводского района провели встречу с активистами органов территориального общественного самоуправления (ТОС). Также на ней присутствовали представители правоохранительных органов, МФЦ, управляющих компаний, представители администрации Орла и депутаты.

Так, заместитель начальника управления по вопросам миграции УМВД России по Орловской области Наталья Барт подтвердила, что домовые книги упразднены и теперь информация по гражданам заносится в общую базу УМВД. Но справки о составе семьи ведомство не выдает, получить её можно только на одно конкретное лицо. Также миграционная служба не заверяет статус прописки в домовую книгу за их упразднением.

МФЦ же направляет жителей за справками по месту регистрации именно в управление по вопросам миграции (УВМ) УМВД. Получается замкнутый круг.

Ранее справки в частном секторе выдавали сами уличкомы. Теперь таких полномочий их лишают, вверяя компетенции активистов лишь проблемы благоустройства и санитарного состояния территорий.

«Решением горсовета от 2014 года председатели уличных комитетов были наделены полномочиями выдавать справки о регистрации по месту жительства гражданам, проживающим в границах ТОС, на основании паспорта и домовой книги. В связи с изменениями административного регламента на федеральном уровне назрела необходимость привести и положение «О территориальном общественном самоуправлении в городе Орле» в соответствие с действующим законодательством и отменить выдачу ТОСами этих справок», — пояснила замначальника отдела по молодежной политике Вероника Бурковская.

Пока же вопрос остается открытым, впрочем, как и вопрос о необходимости таких справок. А тем временем в Орле порядка 127 уличных комитетов и только в одном Заводском районе насчитывается около шести тысяч частных домовладений. Вопросом заинтересовались депутаты, которые предложили вынести проблему на обсуждение профильного комитета и сессии горсовета.