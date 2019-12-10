10 декабря 2019



В Орле два дня пробудет необычный «поезд-музей» (6+)

В среду и четверг, 11 и 12 декабря, с 10:00 до 19:00 на железнодорожном вокзале Орла будет работать передвижной выставочно-лекционный комплекс ОАО «РЖД». Посетители «поезда-музея» смогут ознакомиться с историей развития скоростного и высокоскоростного движения в России. Среди экспонатов выставки — макеты первых паровозов, чья скорость движения не превышала 16 км/час, и макеты современных высокоскоростных поездов, например, «Сапсана», способного развивать скорость более 250 км/час. В этом году в состав поезда включен вагон, посвященный строительству Байкало-Амурской магистрали, которой в этом году исполнилось 45 лет.
В отдельных вагонах показаны подвижные составы и макеты железнодорожной техники разных времен: измерительные комплексы, макеты грузовых электровозов, рельсовых автобусов, двухэтажных вагонов и магистральных газотурбовозов. Детишкам будет очень интересно узнать, как по рельсам движется трактор-тягач. Или посмотреть на макет поезда, выводящего на стартовую площадку космические ракеты. Кстати, среди экспонатов амортизационное кресло, разработанное для МКС. Но наибольший интерес у посетителей вызывает вагон с обучающими тренажерами машинистов и водителей автомобиля КамАЗ. В каждой группе один из счастливчиков сможет провести состав от станции до станции или попробовать преодолеть полосу препятствий за настоящим рулем грузовика.
Стоимость билетов составляет: 70 рублей для взрослых и 900 рублей – для посещения группой. Школьникам, воспитанникам детских домов и школ-интернатов, участникам и ветеранам Великой Отечественной войны — вход свободный.

 

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Опубликовано 10 Дек 2019 в 12:38. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 17

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