В Орле два пляжа пригодны для отдыха горожан

Как сообщает администрация Орла, с завтрашнего дня официально открывается купальный сезон. Перед его началом сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам провели проверку на двух городских пляжах — на озере Светлая жизнь и в Городском парке культуры и отдыха. Оба пляжа признаны пригодными для безопасного и комфортного отдыха горожан.

«Орелводоканал» подкачал в акватории воду,на пляжи подвезли песок. Водолазы провели обследование и очистку дна от мусора. «Зеленстрой» выкосил зеленые насаждения вдоль берегов.

На пляжах установлены кнопки вызова спасателей, стенды с правилами поведения на воде, информацией о допустимой для купания температурой воды и воздуха, схемой акватории с указанием глубины и опасных зон. На озере Светлая жизнь смонтирована дополнительная спасательная вышка.

Сотрудники управления коммунальным хозяйством покрасили и установили скамейки, урны, кабинки для переодевания.

На пляжах будет организовано дежурство спасателей, медперсонала, а также сотрудников охранной службы.

 

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Опубликовано 31 мая 2018 в 14:31. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 25

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