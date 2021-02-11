В Орле две молодые женщины совершили разбойное нападение на прохожую

В Орле полицейские по горячим следам задержали подозреваемых в разбойном нападении на местную жительницу. Раскрыть преступление и установить личности злоумышленниц полицейским удалось в течение суток, сообщает УМВД по Орловской области.

В отдел полиции № 3 (по Северному району) УМВД России по г. Орлу обратилась орловчанка 1998 года рождения. Девушка рассказала, что днем, когда она шла по Московскому шоссе, сзади к ней подошли две неизвестные женщины, толкнули в спину и потребовали сотовый телефон.

Получив отказ, злоумышленницы стали избивать жертву ногами. Проходящие мимо граждане подняли шум, и нападавшие скрылись. Сотрудники отдела уголовного розыска по горячим следам задержали подозреваемых. Ими оказались ранее судимые орловчанки 1996 и 2002 г.р.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 Уголовного кодекса РФ «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору».

Подозреваемые задержаны в порядке ст. 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Ведется следствие.