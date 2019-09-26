В Орле двух коррупционеров посадят за решетку из-за неоплаченных уголовных штрафов

Неоплаченный уголовный штраф по коррупционной статье заменен двум

жителям Орловской области на лишение свободы сроком на 7 лет и 6,6 лет

соответственно с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

В Межрайонном отделе по особым исполнительным производствам УФССП России по Орловской области на исполнении находятся два исполнительных

производства о взыскании с жителей Орла гражданина Б. и

гражданина С. уголовных штрафов в размере 4,2 миллиона рублей с

каждого за совершение преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 290 УК РФ,

— получение взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном

размере.

По решению суда граждане получили рассрочки исполнения на 60 месяцев.

Однако решение суда должники не исполняли: они оплатили лишь незначительные части своих долгов.

В связи с тем, что осужденные не соблюдали порядок рассрочки исполнения

наказания, судебный пристав-исполнитель направил в отношении гражданина Б. и гражданина С. представления о замене наказания в виде уголовного штрафа другим видом наказания. Судья счел основания для замены наказания обоснованными. В итоге гражданину Б. штраф заменен на 7 лет лишения свободы, гражданину С. — на 6,6 лет лишения свободы с

отбыванием наказания в колонии строгого режима, информирует УФССП по Орловской области.