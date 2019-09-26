В Орле двух коррупционеров посадят за решетку из-за неоплаченных уголовных штрафов
Неоплаченный уголовный штраф по коррупционной статье заменен двум
жителям Орловской области на лишение свободы сроком на 7 лет и 6,6 лет
соответственно с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
В Межрайонном отделе по особым исполнительным производствам УФССП России по Орловской области на исполнении находятся два исполнительных
производства о взыскании с жителей Орла гражданина Б. и
гражданина С. уголовных штрафов в размере 4,2 миллиона рублей с
каждого за совершение преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 290 УК РФ,
— получение взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном
размере.
По решению суда граждане получили рассрочки исполнения на 60 месяцев.
Однако решение суда должники не исполняли: они оплатили лишь незначительные части своих долгов.
В связи с тем, что осужденные не соблюдали порядок рассрочки исполнения
наказания, судебный пристав-исполнитель направил в отношении гражданина Б. и гражданина С. представления о замене наказания в виде уголовного штрафа другим видом наказания. Судья счел основания для замены наказания обоснованными. В итоге гражданину Б. штраф заменен на 7 лет лишения свободы, гражданину С. — на 6,6 лет лишения свободы с
отбыванием наказания в колонии строгого режима, информирует УФССП по Орловской области.