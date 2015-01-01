В Орле двух особо опасных преступников приговорили к длительным срокам лишения свободы

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской федерации по Орловской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении двух жителей области. Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», «Разбой» и «Убийство», сообщает пресс-служба СУ СК по Орловской области.

Следствие и суд установили, что 20 августа 2015 года двое мужчин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, прибыли в один из домов города Орла, хозяева которого посуточно сдавали в наем жилые помещения дома.

Преступники потребовали от хозяйки дома – пожилой женщины и ее сожителя — дать им в долг 1000 рублей. Получив отказ, злоумышленники напали на потерпевших и с особой жестокостью нанесли им множественные телесные повреждения. Удары наносили руками, ногами, а также подручными предметами: молотком, гардиной, табуретом, палкой, креслом, кусками замороженного мяса.

При этом нападавшие истязали потерпевших — наносили им порезы ножом и душили, пытаясь выяснить местонахождения ценного имущества.

От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте, женщина через несколько дней умерла в реанимации. Злоумышленники похитили у хозяев дома имущество на общую сумму около 60 тысяч рублей.

Также преступники причинили средней тяжести вред здоровью пожилому мужчине, арендовавшему комнату в доме, и совершили разбойное нападение на двух женщин, которые проживали по соседству, похитив у них 2400 рублей.

С похищенным имуществом преступники скрылись с места происшествия, однако в тот же день были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

Осужденным назначено наказание в виде 25 и 22 лет лишения свободы. Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима.

Суд также взыскал в пользу родственников погибших 2 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда и 59400 рублей в счет возмещения ущерба.