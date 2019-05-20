В Орле двух подростков задержали за кражу телефонного кабеля

В Орле задержали двух несовершеннолетних, срезавших телефонный кабель возле многоквартирного дома на ул. Нормандия-Неман.

Как сообщает пресс-служба регионального Управления Росгвардии, минувшей ночью внимание сотрудников, патрулировавших маршрут, привлекли двое неизвестных, срезавших телефонный кабель. Заметив правоохранителей, молодые люди попытались скрыться с места происшествия.

Как выяснилось, до момента задержания они успели заполнить похищенным несколько хозяйственных мешков.

Правонарушителями оказались жители Орла 16-ти и 17-ти лет. Подростки переданы сотрудникам полиции.