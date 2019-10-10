В Орле экс-начальник подразделения полиции обвиняется в мошенничестве

Следственными органами Следственного комитета РФ по Орловской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника УУП и ПДН ОП № 3 УМВД России по городу Орлу, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Следствием установлено, что обвиняемый в июле 2019 года получил от жителя города Орла денежное вознаграждение на общую сумму 100 тысяч рублей за непривлечение его к уголовной ответственности по факту организации и проведения незаконной игорной деятельности.

Благодаря профессиональной работе следователей во взаимодействии с сотрудниками УФСБ и УМВД обвиняемый был задержан с поличным.

В ходе предварительного следствия полицейский вину признал, в содеянном раскаялся.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, информирует СУ СК по Орловской области.