В Орле экс-заведующая детсада признана виновной в мошенничестве

Работники прокуратуры Советского района г. Орла поддержали государственное обвинение по уголовному делу в отношении бывшей заведующей МКДОУ «Детский сад №13 компенсирующего вида». Судом она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Установлено, что, являясь заведующей детского сада, женщина с апреля 2016 г. по февраль 2017 г. путем обмана похитила принадлежащие учреждению и его воспитателям денежные средства в общей сумме более 240 тысяч рублей.

Она формально оформляла на вакансии воспитателей лиц, фактически не исполняющих данные обязанности. Кроме того, осужденная вводила в заблуждение воспитателей детского учреждения относительно обоснованности получения ими денежных средств из дополнительных фондов оплаты труда и просила их вернуть якобы излишне выплаченные суммы, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Бывшей заведующей назначено наказание в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей с лишением права занимать должности в детских дошкольных и иных образовательных учреждениях, связанных с выполнением организационно-распорядительных функций на два года.

Приговор районного суда не вступил в законную силу.