14 сентября 2018



В Орле еще 4 дома начали экономить электроэнергию благодаря АСКУЭ

Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) — это техническое решение, позволяющее потребителям осуществлять оперативный, достоверный и дистанционный учёт потребления электроэнергии, а также выявлять несанкционированные подключения. В областном центре «Орловский энергосбыт» установила эти системы в четырех многоквартирных домах. С момента ввода в эксплуатацию затраты на электроэнергию за ОДН в этих домах сократились в два-четыре раза.

Схема работы АСКУЭ проста: данные с электросчетчиков передаются в информационный центр энергокомпании. По фактическим показаниям, полученным из информационного центра, осуществляется расчёт потреблённой электроэнергии. С АСКУЭ клиенты Орловского энергосбыта имеют возможность видеть объективную картину электропотребления, причём не только индивидуального, но и общедомового. Стоит отметить, что при наличии автоматизированной системы жителям больше не потребуется самостоятельно передавать показания, так как расчёт сформируется автоматически на основании данных АСКУЭ. Еще одно из достоинств данной системы — возможность выбора тарифа, дифференцированного по времени суток, — отметили в пресс-службе энергокомпании.

 

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Опубликовано 14 Сен 2018 в 11:44. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 2

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