В Орле еще два дома построят по программе борьбы с развалюхами

В Орле определили застройщиков квартала, ограниченного улицами Холодной Широко-Холодной. Участки получили первоначально заинтересованные в них компании: ООО «Холикон-Инвест» и ООО «Жилстрой-Инвест». Детали сообщают ведущие группы “Новостройки города Орла”: “территория квартала разделена на два основных участка. В отношении каждого из них был объявлен конкурсный отбор проектов жилищного строительства. Победитель, представивший лучший проект, получает в аренду земельный участок без проведения торгов, но взамен должен передать в муниципальную собственность жилые помещения общей площадью не менее 10% от построенного на предоставленном участке. Полученные муниципалитетом квартиры используются для переселения из аварийного жилья”.

Первый конкурсный отбор по участку площадью 5515 м² был объявлен 8 июля 2020 года. Конкурсный отбор по второму участку площадью 5089 м² объявили 20 июля 2020 года.

Как стало известно ведущим группы: “Кроме первоначально заинтересованного лица, за участок площадью 5515 м² решили побороться ещё два застройщика: ООО «Титан» и ПАО «Орёлстрой». Проект, представленный ООО «Титан» был единогласно отвергнут членами комиссии по целому ряду причин: меньшая площадь передаваемого муниципалитету жилья; длительный срок реализации инвестиционного проекта; низкие показатели заявителя по объёму строительства за последние 5 лет. ПАО «Орёлстрой» вообще не было допущено к участию в конкурсе из-за несоответствия технических показателей представленного проекта предоставляемому земельному участку. Подготовленный ПАО «Орёлстрой» проект предполагал застройку целого квартала, в то время как конкурсный отбор, на который была подана заявка, проводился в отношении только части квартала. Не понятно, то ли таким образом компания Орёлстрой проявила чрезмерную самоуверенность, полагая, что заявившись на один конкурсный отбор, сможет выиграть сразу два, то ли неверно составленный проект стал результатом некомпетентности сотрудников компании… Победителем единогласно признан проект ООО «Холикон-Инвест» под названием ЖК «Новый».

Второй конкурсный отбор по участку площадью 5089 м² прошел без ажиотажа. Единственным участником и победителем стало ООО «Жилстрой-Инвест», представившее проект под неброским названием: «Строительство многоквартирного дома по ул. Широко-Холодная в г. Орле».

Каждый победитель, получивший по участку, построит в квартале по одному девятиэтажному жилому дому. Проектирование домов ещё не завершено, поэтому подробной информации по планировкам, срокам строительства и цене квартир пока нет. По мере готовности проектов указанная информация появится на официальных сайтах застройщиков.